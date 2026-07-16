У Дубаї, де розташована нерухомість Дональда Трампа, пролунали потужні вибухи — Reuters

Війна США проти Ірану / © ТСН.ua

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У найбільшому місті Об’єднаних Арабських Еміратів Дубаї, де розташований комплекс Trump International Hotel & Tower, увечері пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на очевидців.

За інформацією агентства, свідки в районі Business Bay розповіли, що почули гучні вибухи близько 20:20 за місцевим часом (19:20 за Києвом). Причина інциденту наразі залишається невідомою.

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Вибухи пролунали на тлі попередніх погроз з боку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану. Раніше КВІР заявив, що вважає законними цілями для своїх наступних атак об’єкти нерухомості, пов’язані з президентом США Дональдом Трампом.

До оприлюдненого іранською стороною переліку, зокрема, увійшли Trump International Hotel & Tower у Дубаї, Trump Plaza у Джидді, Trump Tower в Ер-Ріяді та низка інших об’єктів, які асоціюються з американським президентом.

Наразі офіційної інформації про причини вибухів, можливі руйнування чи постраждалих немає. Компетентні органи ОАЕ поки не коментували подію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схиляється до подальшого розширення військових операцій проти Ірану. Серед варіантів, які обговорюються, — посилення повітряних ударів, розгортання сухопутних військ для захоплення іранських територій поблизу Ормузької протоки, а також бомбардування ядерного об’єкта на горі Пікакс.

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