У Дубаї пожежа у житловому будинку забрала життя 16 людей

У дубайському еміраті Рас-ель-Хайма у суботу, 15 квітня, спалахнула масштабна пожежа в одній із квартир житлового будинку, в результаті якої загинуло 16 осіб і дев'ять отримали поранення.

Про це пише Khaleej times.

Влада опечатала будинок та прилеглі будівлі з міркувань безпеки.

Мешканці кварталу розповіли, що стали свідками пожежі на четвертому поверсі, яку, на їхню думку, спричинив несправний кондиціонер.

"Ми спочатку помітили вогонь, який обмежувався горінням кондиціонера. Проте за кілька хвилин ми почули удар... ймовірно, вибух конденсатора змінного струму. Невдовзі вогонь поширився, і ми побачили клуби диму", – розповів очевидець.

Мешканців нижніх поверхів рятувалися від пожежі сходами. А людей, які проживали на четвертому поверсі та вище, рятувальники діставали за допомогою драбин та мотузок.

Нагадаємо, у Судані під час воєнного перевороту загорівся український літак (відео).

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