У Дубаї сталася масштабна пожежа у 67-поверховому хмарочосі Dubai Marina (фото)

Пожежа у хмарочосі / © Dubai Media Office

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Вранці 14 червня у районі Dubai Marina з 67-поверхового житлового будинку продовжував підійматись дим після сильної пожежі, яку протягом ночі гасили підрозділи Громадянської оборони Дубая.

Про це повідомляє The National.

Згідно з офіційною інформацією Dubai Media Authority, на повну ліквідацію вогню рятувальникам знадобилося шість годин. Унаслідок події постраждалих немає, адже всі 3820 мешканців з 764 квартир були успішно евакуйовані в безпечне місце.

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«На місці чергують бригади швидкої допомоги та медичний персонал, готові надати мешканцям медичну та психологічну підтримку», — повідомили у пресслужбі.

Місцева влада та забудовник вже співпрацюють задля надання тимчасового житла для евакуйованих громадян.

© Dubai Media Office

Пожежа спалахнула близько 21:30 13 червня на верхніх поверхах хмарочоса Tiger Tower, також відомого як Marina Pinnacle, розташованого у діловому районі міста.

Пожежа у Дубаї / © Dubai Media Office

© Dubai Media Office

Під час інциденту очевидці зафіксували відео, на якому видно, як полум’я охопило частину будівлі, а екстрені служби швидко прибули на місце. Багато мешканців залишили будівлю і перебували на вулиці, поки рятувальники стримували поширення вогню.

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Причини займання наразі встановлюються, триває розслідування. Додаткова інформація очікується від Громадянської оборони Дубая.

Тимчасові зміни у русі транспорту. Через пожежу Управління транспорту Дубая (RTA) повідомило про тимчасові перебої в русі поїздів між станціями Dubai Marina та Palm Jumeirah.

«Це вимушений захід для безпеки пасажирів та підтримки ефективної роботи пожежних бригад», — йдеться у заяві RTA.

Для пасажирів було організовано альтернативний автобусний маршрут. Наразі ситуація перебуває під контролем. Усі служби працюють над відновленням інфраструктури та допомогою громадянам.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Гонконгу сталася масштабна пожежа в недобудованому хмарочосі.