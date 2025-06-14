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У Дубаї сталася масштабна пожежа у 67-поверховому хмарочосі Dubai Marina (фото)
Потужна пожежа охопила верхні поверхи багатоповерхівки Marina Pinnacle у Дубаї.
Вранці 14 червня у районі Dubai Marina з 67-поверхового житлового будинку продовжував підійматись дим після сильної пожежі, яку протягом ночі гасили підрозділи Громадянської оборони Дубая.
Про це повідомляє The National.
Згідно з офіційною інформацією Dubai Media Authority, на повну ліквідацію вогню рятувальникам знадобилося шість годин. Унаслідок події постраждалих немає, адже всі 3820 мешканців з 764 квартир були успішно евакуйовані в безпечне місце.
«На місці чергують бригади швидкої допомоги та медичний персонал, готові надати мешканцям медичну та психологічну підтримку», — повідомили у пресслужбі.
Місцева влада та забудовник вже співпрацюють задля надання тимчасового житла для евакуйованих громадян.
Пожежа спалахнула близько 21:30 13 червня на верхніх поверхах хмарочоса Tiger Tower, також відомого як Marina Pinnacle, розташованого у діловому районі міста.
Під час інциденту очевидці зафіксували відео, на якому видно, як полум’я охопило частину будівлі, а екстрені служби швидко прибули на місце. Багато мешканців залишили будівлю і перебували на вулиці, поки рятувальники стримували поширення вогню.
Причини займання наразі встановлюються, триває розслідування. Додаткова інформація очікується від Громадянської оборони Дубая.
Тимчасові зміни у русі транспорту. Через пожежу Управління транспорту Дубая (RTA) повідомило про тимчасові перебої в русі поїздів між станціями Dubai Marina та Palm Jumeirah.
«Це вимушений захід для безпеки пасажирів та підтримки ефективної роботи пожежних бригад», — йдеться у заяві RTA.
Для пасажирів було організовано альтернативний автобусний маршрут. Наразі ситуація перебуває під контролем. Усі служби працюють над відновленням інфраструктури та допомогою громадянам.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Гонконгу сталася масштабна пожежа в недобудованому хмарочосі.