У Дубаї сталася серія потужних вибухів: популярний курорт залишився без авіасполучення

Літак. / © pixabay.com

Протягом дня 28 лютого у Дубаї сталася серія потужних вибухів на тлі ракетних ударів Ірану. Усі аеропорти цього популярного курортного міста зупинили роботу.

Про це повідомили CNN.

Співробітники видання повідомили про п’ять вибухів у Дубаї. За їхніми словами, чотири з них були дуже гучними. Втім, наразі незрозуміло, чи були вибухи внаслідок ударів, перехоплень системами ППО ОАЕ чи чогось іншого.

Зауважимо, що Дубай є комерційним і туристичним центром ОАЕ, де немає військових об’єктів США.

Аеропорти Дубая зупинили роботу

Усі рейси «до» та «з» двох головних летовищ, зокрема з Міжнародного аеропорту Дубая, який вважається найзавантаженішим у світі та куди щодня прибуває та вилітає від 2000 до 2500 рейсів, призупинені. Як довго діятимуть обмеження, наразі невідомо.

«Аеропорти Дубая підтверджують, що всі рейси в Міжнародному аеропорту Дубая та Міжнародному аеропорту Аль-Мактумпризупинені до подальшого повідомлення», — йдеться у заяві.

Пасажирам рекомендують не їхати до аеропорту та звертатися безпосередньо до своїх авіакомпаній для отримання останньої інформації своїх рейсів. Зазначається, що таке рішення ухвалили через «швидку ескалацію безпекової ситуації в регіоні» та закриття повітряного простору над країнами Перської затоки.

Нагадаємо, вдень 28 лютого у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. Американська база у столиці ОАЕ стала метою ракетного удару Ірану. Під час перехоплення балістики загинула одна людина — це громадянин Азії. Уламки ракети впали на житловий район міста.