У Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи: що відомо про атаку і жертву

© Associated Press

Реклама

На тлі іранських ударі у Дубаї (ОАЕ) сталися вибухи. Дуже гучно було поблизу району Марина.

Про це повідомляє CNN.

«Команда CNN чули численні вибухи в Дубаї», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Вибухи в Абу-Дабі

Окрім того, вибухи сталися у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів — Абу-Дабі. CNN і Reuters повідомляють, що американська база у місті стала метою ракетного удару Ірану.

Міністерство оборони заявило, що після перехоплення балістики загинула одна людина. Жертвою став громадянин Азії. Уламки ракети впали на житловий район Абу-Дабі.

У заяві ОАЕ заявили, що перехопили «низку» балістичних ракет, запущених Іраном, назвавши атаку «небезпечною ескалацією та боягузливим вчинком». Влада також заявила, що залишає за собою право відповісти на ракетний удар Ірану.

