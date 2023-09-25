У Дуди заявили, що "Польща не буде нав'язуватися, якщо Україна не захоче дружити"

У Польщі кажуть, що Україна має бути зацікавлена у стабільних відносинах з нею.

Глава бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що якщо Україна "не захоче дружити з Польщею, нав'язуватися не будемо".

Про це він сказав в ефірі RMF24.

Пшидач наголосив, що дії України щодо зернового конфлікту з Польщею є "несправедливими та шкідливими для багатьох поляків".

"В інтересах усіх нас – і це мають розуміти й українці – не дати роз’єднати себе, бо від цього виграє лише третій актор в особі Москви. Тим, хто цього хоче нічого не загрожує", – сказав він.

Він додав, що "у Польщі все добре, а Україна зараз в біді", тому, на його думку, Україна має бути зацікавлена у стабільних відносинах з Польщею.

"Ми в НАТО, у нас сильна армія, ми в ЄС, у нас досить добре функціонує країна. Сьогодні біда в Україні. Це Україна має дбати про підтримку з боку Польщі. Якщо ні, нав'язуватися ми не будемо", – сказав Пшидач.

Конфлікт між Україною та Польщею

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової.

Крім того, Польща підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. Проте Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.

Тим часом США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.