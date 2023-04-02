"У духовному світі Росія вже виграла": віщунка з Гоа "бачила розряд над собою та пообіцяла росіянам процвітання" (відео)

Пропагандисти пробили чергове дно – тепер для заспокоєння своїх громадян вони кличуть на телебачення віщунів та пророків з інших країн.

Російська пропаганда вже не справляється звичайними їм методами заспокоєння своїх громадян про те, що у РФ нібито все добре, а економіка "процвітатиме". Від так званих політичних експертів на РосТВ перейшли до інших методів – на ефіри кличуть пророків та астрологів, які переконують людей у тому, що Росія буде "успішною".

Одне з таких відео опублікував Telegram-канал "НеШутки".

Так, на один з ефірів в РФ запросили колоритну віщунку з Гоа (Індія), яка напророкувала "велике майбутнє Росії" та розповіла про "шалену енергетику" російської землі. Також, за її словами, у "духовному світі Росія вже виграла війну".

Не забула жінка згадати і про США, так, вона "побачила страждання американців через дії їхньої влади".

Інші ж астрологи та віщуни, проте, вже російського походження, розповіли про "неймовирний розвиток російської економіки, початок золотого віку РФ", проте без останніх моделей iPhone та просять "протриматись росіян рік або два".

Нагадаємо, попри позитивні прогнози віщунів та пророків, за даними Forbes, Росія вже витратила на війну $114,4 млрд – близько $10 млрд щомісяця.

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