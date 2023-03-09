У двигун попала пташка: пасажирський літак, що прямував з Петербурга, подав сигнал тривоги

У четвер, 9 березня, пасажирський Boeing 737, що прямував з Петербурга до Іжевська, після зльоту подав сигнал тривоги.

Про це повідомляють російські ЗМП із посиланням на авіаслужби.

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"Літак подав сигнал тривоги приблизно за 10 хвилин після зльоту. У цей час борт був на висоті близько 3 тис. метрів над містом. Він майже відразу розпочав розворот та зниження для повернення в аеропорт вильоту", - пишуть російські пропагандисти.

Як повідомляє місцевий канал 78, літак здійснив аварійну посадку в аеропорту "Пулково", Санкт-Петербург. Причиною екстреною посадки нібито стала пташка, яка попала у двигун.

За словами пасажирів, вони побачили вогонь у лівому двигуні та повідомили бортпровідників. Ті своєю чергою попередили пілотів про проблеми із судном.

Як повідомляли раніше, в російському аеропорту Сочі з крила літака "Уральських авіаліній" просто під час зльоту почало витікати пальне. Цю несправність випадково помітив диспетчер і сказав пілотам.

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