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У двигун попала пташка: пасажирський літак, що прямував з Петербурга, подав сигнал тривоги

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У двигун попала пташка: пасажирський літак, що прямував з Петербурга, подав сигнал тривоги

Фото: gettyimages.com

Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту "Пулково", Санкт-Петербург.

У четвер, 9 березня, пасажирський Boeing 737, що прямував з Петербурга до Іжевська, після зльоту подав сигнал тривоги. 

Про це повідомляють російські ЗМП із посиланням на авіаслужби. 

"Літак подав сигнал тривоги приблизно за 10 хвилин після зльоту. У цей час борт був на висоті близько 3 тис. метрів над містом. Він майже відразу розпочав розворот та зниження для повернення в аеропорт вильоту", - пишуть російські пропагандисти. 

Як повідомляє місцевий канал 78, літак здійснив аварійну посадку в аеропорту "Пулково", Санкт-Петербург. Причиною екстреною посадки нібито стала пташка, яка попала у двигун. 

За словами пасажирів, вони побачили вогонь у лівому двигуні та повідомили бортпровідників. Ті своєю чергою попередили пілотів про проблеми із судном. 

Як повідомляли раніше, в російському аеропорту Сочі з крила літака "Уральських авіаліній" просто під час зльоту почало витікати пальне. Цю несправність випадково помітив диспетчер і сказав пілотам.

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Дата публікації
Перегляди
3975
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