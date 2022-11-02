У двох провінціях Еквадору оголосили надзвичайний стан через серію терактів проти правоохоронців

Починаючи з 1 листопада на заході Еквадору сталося щонайменше 12 терактів проти правоохоронців

Щонайменше п'ятеро еквадорських поліцейських були вбиті у вівторок у результаті терактів з вибухівкою.

Теракти сталися під час переведення в'язнів з в'язниці Гуаякіль, повідомляє Reuters.

Президент країни Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у провінціях Гуаяс та Есмеральдас, що на заході країни.

Починаючи з 1 листопада на заході Еквадору сталося щонайменше 12 терактів проти правоохоронців.

"Я вирішив діяти строго у рамках закону. Ми робимо кроки для захисту громадян. Відсьогодні у Гуаяс та Есмеральдас оголосили надзвичайний стан і комендантську годину", - сказав президент у своєму зверненні до нації.

Теракти у країні почались після того, як частину ув'язнених з в'язниці Гуаякіль, де відбувались розбірки між місцевими бандами, було відправлено до інших в'язниць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британець кинув запалювальні бомби в табір мігрантів і скоїв жахливе самогубство.

Також ми інформували, що у столиці Сомалі в результаті вибуху двох замінованих автомобілів щонайменше 100 людей загинули та 300 отримали поранення.

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