У двох росіян виявили коронавірус після повернення з ПАР, де вирує небезпечний "Омікрон"

У двох росіян виявили коронавірус після повернення з ПАР, де вирує небезпечний "Омікрон"

Штам коронавірусу, яким захворіли росіяни, наразі не встановлено.

У двох росіян після повернення з ПАР, де фіксують поширення нового штаму "Омікрон", виявлено позитивний ПЛР-тест на COVID-19. Яким саме штамом інфікувалися громадяни РФ, ще невідомо.

Про це заявили у пресслужбі Росспоживнагляду, повідомляє російський "Інтерфакс".

Пасажирів помістили на карантин на 14 днів. У росЗМІ також є інформація, що їх госпіталізували.

"У двох пасажирів, які повернулися приватним рейсом в ніч проти 3 грудня з ПАР, виявлено позитивний ПЛР-тест на нову коронавірусну інфекцію. Вони перебували на карантині після прильоту, наразі госпіталізовані... Інформація про штамову належність коронавірусної інфекції встановлюється", - сказано в повідомленні.

Кожного із пасажирів перевірили методом експрестестування, пізніше було організовано щоденне ПЛР-тестування.

До слова, Кабмін України ухвалив рішення від 3 грудня через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" заборонити в'їзд до країни іноземцям та особам без громадянства з низки країн.