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У двох російських аеропортах запровадили обмеження через польоти безпілотників

У двох російських аеропортах запровадили обмеження через польоти безпілотників

Невідомі безпілотники зробили переполох у російських аеропортах / Фото: ru.wikipedia.org

Вибухи через польоти безпілотників лунали в одному з російських міст.

Режим "килим" введений в аеропортах Іжевська та Казані.

Про це інформують рос"ЗМІ". 

Попередньо, така ситуація склалася через невідомі БПЛА в небі. Тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків запроваджено сьогодні вранці.

Екіпажі ЗС, авіадиспетчери та служби аеропортів вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів, заявили в Росавіації.

Нагадаємо, що раніше безпілотники атакували Рязань: вкотре метою є НПЗ

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