У двох російських аеропортах запровадили обмеження через польоти безпілотників

Вибухи через польоти безпілотників лунали в одному з російських міст.
Режим "килим" введений в аеропортах Іжевська та Казані.
Про це інформують рос"ЗМІ".
Попередньо, така ситуація склалася через невідомі БПЛА в небі. Тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків запроваджено сьогодні вранці.
Екіпажі ЗС, авіадиспетчери та служби аеропортів вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів, заявили в Росавіації.
Нагадаємо, що раніше безпілотники атакували Рязань: вкотре метою є НПЗ.