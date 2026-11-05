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У двох обласних центрах України зникла вода: що сталося та коли її повернуть
Одразу у двох великих містах України виникли проблеми з водою. У Києві та Сумах знеструмило об’єкти водоканалів, фахівці намагаються відновити їхню роботу.
У четвер, 5 листопада, у Києві та Сумах виникли проблеми з водопостачанням через знеструмлення об’єктів водоканалів. Фахівці працюють над відновленням подавання води.
Про це повідомили Київська міська державна адміністрація та КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.
У Києві тимчасові перебої з водою пов’язані з відключенням електроенергії на об’єктах «Київводоканалу». Працівники підприємства разом з енергетиками намагаються якнайшвидше відновити водопостачання.
«Послуга поступово відновлюється там, де це можливо. Нагадуємо: набрати питну воду можна в міських бюветах», — повідомили в КМДА.
У Сумах проблеми з водопостачанням виникли через значні коливання напруги в електромережі. За інформацією місцевого водоканалу, від 12:00 5 листопада його об’єкти залишилися без електроенергії.
«Просимо мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Енергетики працюють над усуненням проблеми. Щойно ситуація з енергопостачанням стабілізується, водопостачання буде забезпечено у звичайному режимі. Слідкуйте за нашими оновленнями», — додали в КП «Міськводоканал».
Нагадаємо, київська влада вирішила пояснити, як місто готують до опалювального сезону в умовах нестабільної роботи енергосистеми та чому звичайні генератори не здатні повністю закрити потреби киян у воді.
Раніше український науковець та експерт у галузі енергоефективності Станіслав Ігнатьєв повідомив, що російські удари по мостах через Дніпро можуть мати наслідки не лише для транспортного сполучення Києва, а й для систем водопостачання та опалення.