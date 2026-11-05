У двох обласних центрах України зникла вода: що сталося та коли її повернуть

Перебої з водою у Києві та Сумах / © pixabay.com

Реклама

У четвер, 5 листопада, у Києві та Сумах виникли проблеми з водопостачанням через знеструмлення об’єктів водоканалів. Фахівці працюють над відновленням подавання води.

Про це повідомили Київська міська державна адміністрація та КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.

Реклама

У Києві тимчасові перебої з водою пов’язані з відключенням електроенергії на об’єктах «Київводоканалу». Працівники підприємства разом з енергетиками намагаються якнайшвидше відновити водопостачання.

Реклама

«Послуга поступово відновлюється там, де це можливо. Нагадуємо: набрати питну воду можна в міських бюветах», — повідомили в КМДА.

У Сумах проблеми з водопостачанням виникли через значні коливання напруги в електромережі. За інформацією місцевого водоканалу, від 12:00 5 листопада його об’єкти залишилися без електроенергії.

«Просимо мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Енергетики працюють над усуненням проблеми. Щойно ситуація з енергопостачанням стабілізується, водопостачання буде забезпечено у звичайному режимі. Слідкуйте за нашими оновленнями», — додали в КП «Міськводоканал».

Нагадаємо, київська влада вирішила пояснити, як місто готують до опалювального сезону в умовах нестабільної роботи енергосистеми та чому звичайні генератори не здатні повністю закрити потреби киян у воді.

Реклама

Раніше український науковець та експерт у галузі енергоефективності Станіслав Ігнатьєв повідомив, що російські удари по мостах через Дніпро можуть мати наслідки не лише для транспортного сполучення Києва, а й для систем водопостачання та опалення.

Новини партнерів