Поліція Польщі / © Associated Press

Реклама

У Польщі на приватній ділянці було виявлено людські останки. Ймовірно, це тіла тринадцяти плодів.

Про жахливу знахідку пише видання In Poland.

Прокуратура видала ордер на арешт 57-річної Магдалени Г., якій раніше належала ділянка, де було виявлено людські плоди. Її вже заарештували.

Реклама

За даними медіа, на рештки натрапив екскаваторник, який працював на земельній ділянці — там триває будівництво нового житлового комплексу. Земля, де були виявлені рештки, нещодавно змінила власника. До забудовника, який зводить там окремі будинки, землею володіла жінка, яка працює судмедексперткою.

Нагадаємо, в Канаді подружжя, яке придбало землю для майбутнього будинку на пенсії, зіткнулося з несподіваною проблемою — під час будівництва на ділянці виявили людські рештки.

Новини партнерів