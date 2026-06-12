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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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517
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У дворі виявили рештки новонароджених — затримано патологоанатомку

Поліція проводить розслідування, щоб з’ясувати походження людських останків і перевірити, чи були порушені закон або встановлені процедури поводження з тілами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Поліція Польщі

Поліція Польщі / © Associated Press

У Польщі на приватній ділянці було виявлено людські останки. Ймовірно, це тіла тринадцяти плодів.

Про жахливу знахідку пише видання In Poland.

Прокуратура видала ордер на арешт 57-річної Магдалени Г., якій раніше належала ділянка, де було виявлено людські плоди. Її вже заарештували.

За даними медіа, на рештки натрапив екскаваторник, який працював на земельній ділянці — там триває будівництво нового житлового комплексу. Земля, де були виявлені рештки, нещодавно змінила власника. До забудовника, який зводить там окремі будинки, землею володіла жінка, яка працює судмедексперткою.

Нагадаємо, в Канаді подружжя, яке придбало землю для майбутнього будинку на пенсії, зіткнулося з несподіваною проблемою — під час будівництва на ділянці виявили людські рештки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
517
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