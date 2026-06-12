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У дворі виявили рештки новонароджених — затримано патологоанатомку
Поліція проводить розслідування, щоб з’ясувати походження людських останків і перевірити, чи були порушені закон або встановлені процедури поводження з тілами.
У Польщі на приватній ділянці було виявлено людські останки. Ймовірно, це тіла тринадцяти плодів.
Про жахливу знахідку пише видання In Poland.
Прокуратура видала ордер на арешт 57-річної Магдалени Г., якій раніше належала ділянка, де було виявлено людські плоди. Її вже заарештували.
За даними медіа, на рештки натрапив екскаваторник, який працював на земельній ділянці — там триває будівництво нового житлового комплексу. Земля, де були виявлені рештки, нещодавно змінила власника. До забудовника, який зводить там окремі будинки, землею володіла жінка, яка працює судмедексперткою.
Нагадаємо, в Канаді подружжя, яке придбало землю для майбутнього будинку на пенсії, зіткнулося з несподіваною проблемою — під час будівництва на ділянці виявили людські рештки.