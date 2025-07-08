У дитячому садку отруїлися понад 200 малюків: у їжі знайшли небезпечну речовину

Діти знаходяться у лікарні / © HeadHunter

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У дитсадку понад 200 дітей госпіталізували з отруєнням свинцем через те, що кухарі використовували непридатну для їжі фарбу для прикрашання страв.

Про це пише BBC.

У місті Тяньшуй провінції Ганьсу у приватному дитсадку Peixin понад 230 дітей потрапили до лікарні з високим рівнем свинцю в крові після того, як вони їли випічку та булочки, прикрашені фарбою. Згідно з результатами аналізів, у їжі виявили рівень свинцю, що перевищував національний норматив безпеки у 2000 разів.

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Поліція затримала вісім осіб, серед яких директор дитсадка, його головний інвестор та кухарі. За даними слідства, керівництво дитсадка замовило фарбу через інтернет, не звертаючи уваги на те, що вона була явно маркована як непридатна для вживання у їжу. Після того, як діти захворіли, правоохоронці знайшли сховані залишки фарби.

Батьки дітей повідомляють, що їхні діти скаржаться на біль у животі, ногах та втрату апетиту, симптоми, що почали проявлятися ще з березня. Один із батьків розповів, що вже відвіз сина на обстеження в лікарню міста Сіань. Тепер хлопчик потребує лікування та прийому медикаментів щонайменше десять днів.

Китайські державні ЗМІ опублікували відео з камер спостереження, на якому зафіксовано, як працівники кухні додають фарбу до їжі. Аналізи показали, що свинець у випічці і булочках сягав понад 1000 мг на кілограм — у понад 2000 разів перевищуючи допустимі норми у 0,5 мг/кг.

Діти отруїлись через неякісну їжу

Міський голова Тяньшуя Лю Лідзян заявив, що цей інцидент виявив серйозні недоліки у системі контролю безпеки харчових продуктів у місті. Влада обіцяє вжити заходів і зробити все, щоб подібне не повторилося.

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Поки невідомо, як довго кухарі використовували фарбу в їжі, проте місцева влада розпочала повномасштабне розслідування, а відповідальні особи можуть постати перед судом за виготовлення токсичних та небезпечних продуктів харчування.

Мер Тяньшуй Лю Ліцзян заявив, що цей випадок викликав широку стурбованість серед батьків та громадськості щодо безпеки харчування дітей у навчальних закладах і поставив під сумнів дієвість системи контролю якості продуктів харчування в регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у Польщі в Жешуві у дитсадку помер 3-річний хлопчик, трагедія сталася через те, що він вдавився виноградом.