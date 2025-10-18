ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
3 хв

У дитячих пустушках трьох відомих брендів, які продаються в Україні, знайшли небезпечну речовину

Дослідження виявило у виробах відомих брендів бісфенол А — речовину, що може спричиняти гормональні збої, ожиріння та навіть рак.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пустушка

Пустушка / © pixabay.com

У дитячих пустушках трьох великих брендів — Philips, Curaprox і Sophie la Girafe — виявили бісфенол А (BPA), синтетичну хімічну сполуку, що використовується у виробництві пластмас і може впливати на гормональний баланс людини. Результати оприлюднила чеська споживча організація dTest після проведення незалежного дослідження.

Про це повідомило видання The Guardian.

Що виявили дослідники

Фахівці придбали 21 пустушку у магазинах Чехії, Словенії, Угорщини та на онлайн-платформі Temu. Щоб відтворити умови, подібні до використання немовлятами, вироби занурювали у розчин штучної слини при температурі 37°C протягом 30 хвилин, після чого проаналізували отриманий екстракт.

За результатами аналізу, чотири пустушки містили BPA, попри маркування «без бісфенолу А» або «з натурального каучуку».

Найвищу концентрацію — 19 мікрограмів на кілограм — виявили у Curaprox baby grow with love, що перевищує допустиму межу ЄС у 10 мкг/кг.

У пустушці Sophie la Girafe показник склав 3 мкг/кг, у Philips Avent ultra air — 2 мкг/кг, а у продукції китайської компанії Foshan City Saidah Baby Products (Temu) — 2 мкг/кг.

Реакція компаній

Компанія Curaden, яка виробляє бренд Curaprox, визнала наявність BPA у своїй пустушці та оголосила про добровільне вилучення партії з ринку й повернення коштів покупцям.

У Philips заявили, що додаткові тести, проведені спільно з міжнародною сертифікаційною організацією DEKRA, не підтвердили наявності бісфенолу А.

«Ми хочемо запевнити, що наші лінійки пустушок не містять бісфенолу А протягом усього виробничого процесу, і ми регулярно проводимо рандомізовані тести та інші методи контролю якості, щоб відповідати нормативним вимогам, щоб перевірити та підтвердити це. Після новин про пустушку Philips Avent SCF085/60 ми перевірили наші результати та провели подальші тести з DEKRA, найбільшою у світі незалежною експертною організацією з тестування, інспекції та сертифікації. Ці тести також підтверджують відсутність виявленого бісфенолу А в наших лінійках пустушок, включаючи протестований зразок», — зазначив речник компанії.

Виробник Sophie la Girafe — компанія Vulli — повідомив, що в їхньому каталозі наразі немає пустушок.

«У будь-якому разі, вся наша продукція проходить ексклюзивне тестування [BPA] перед продажем, яке проводиться акредитованою лабораторією [SGS]. Нагадуємо, що нормативний ліміт міграції [BPA] встановлений на рівні 0,04 мг/кг, а межа виявлення, встановлена ​​лабораторією, становить 0,01 мг/кг. Значення, зазначене у статті (3 мкг/кг або 0,003 мг/кг), значно нижче цієї межі виявлення і тому є незначним», — зазначили в компанії.

Водночас китайський бренд Foshan City Saidah Baby Products своїх коментарів не надав.

Чому бісфенол А є небезпечним

Активістка організації Chem Trust Хлоя Топпінг зазначила, що BPA пов’язують із порушенням репродуктивної функції, розвитком мозку, ожирінням і ризиком раку молочної залози та простати. Особливо небезпечним вплив цієї речовини є для дітей, адже їхній організм чутливий навіть до мінімальних доз гормоноподібних сполук.

У Європейському Союзі використання бісфенолу А у дитячих пляшечках заборонене ще з 2011 року, а у 2018 році ці правила поширили і на контейнери для зберігання дитячого харчування. Водночас чіткі вимоги щодо BPA у пустушках залишаються нечітко визначеними: стандарт EN 1400 встановлює ліміт у 10 мкг/л, тоді як директива з безпеки іграшок, яка також поширюється на дурники — у 40 мкг/л.

«Нелогічно, що бісфеноли заборонені в дитячих пляшечках, але не в пустушках, які немовлята використовують триваліше, а в деяких випадках протягом багатьох років», — зазначила представниця чеської організації Arnika Кароліна Брабцова.

Редакторка dTest Гана Гофманнова додала, що батьки довіряють дитячим брендам і не очікують знайти в них хімічні сполуки, здатні впливати на розвиток організму.

«Пустушки часто є одними з перших речей, які купують батьки, і вони не очікують, що з першого дня наражатимуть своїх дітей на вплив хімічних речовин, що порушують гормональний баланс», — зазначила Гофманнова.

Нагадаємо, компанію Johnson & Johnson звинувачують у тому, що їхня дитяча присипка могла містити азбест, який небезпечний для здоров’я.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie