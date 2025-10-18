У дитячих пустушках трьох відомих брендів, які продаються в Україні, знайшли небезпечну речовину

Пустушка / © pixabay.com

У дитячих пустушках трьох великих брендів — Philips, Curaprox і Sophie la Girafe — виявили бісфенол А (BPA), синтетичну хімічну сполуку, що використовується у виробництві пластмас і може впливати на гормональний баланс людини. Результати оприлюднила чеська споживча організація dTest після проведення незалежного дослідження.

Про це повідомило видання The Guardian.

Що виявили дослідники

Фахівці придбали 21 пустушку у магазинах Чехії, Словенії, Угорщини та на онлайн-платформі Temu. Щоб відтворити умови, подібні до використання немовлятами, вироби занурювали у розчин штучної слини при температурі 37°C протягом 30 хвилин, після чого проаналізували отриманий екстракт.

За результатами аналізу, чотири пустушки містили BPA, попри маркування «без бісфенолу А» або «з натурального каучуку».

Найвищу концентрацію — 19 мікрограмів на кілограм — виявили у Curaprox baby grow with love, що перевищує допустиму межу ЄС у 10 мкг/кг.

У пустушці Sophie la Girafe показник склав 3 мкг/кг, у Philips Avent ultra air — 2 мкг/кг, а у продукції китайської компанії Foshan City Saidah Baby Products (Temu) — 2 мкг/кг.

Реакція компаній

Компанія Curaden, яка виробляє бренд Curaprox, визнала наявність BPA у своїй пустушці та оголосила про добровільне вилучення партії з ринку й повернення коштів покупцям.

У Philips заявили, що додаткові тести, проведені спільно з міжнародною сертифікаційною організацією DEKRA, не підтвердили наявності бісфенолу А.

«Ми хочемо запевнити, що наші лінійки пустушок не містять бісфенолу А протягом усього виробничого процесу, і ми регулярно проводимо рандомізовані тести та інші методи контролю якості, щоб відповідати нормативним вимогам, щоб перевірити та підтвердити це. Після новин про пустушку Philips Avent SCF085/60 ми перевірили наші результати та провели подальші тести з DEKRA, найбільшою у світі незалежною експертною організацією з тестування, інспекції та сертифікації. Ці тести також підтверджують відсутність виявленого бісфенолу А в наших лінійках пустушок, включаючи протестований зразок», — зазначив речник компанії.

Виробник Sophie la Girafe — компанія Vulli — повідомив, що в їхньому каталозі наразі немає пустушок.

«У будь-якому разі, вся наша продукція проходить ексклюзивне тестування [BPA] перед продажем, яке проводиться акредитованою лабораторією [SGS]. Нагадуємо, що нормативний ліміт міграції [BPA] встановлений на рівні 0,04 мг/кг, а межа виявлення, встановлена ​​лабораторією, становить 0,01 мг/кг. Значення, зазначене у статті (3 мкг/кг або 0,003 мг/кг), значно нижче цієї межі виявлення і тому є незначним», — зазначили в компанії.

Водночас китайський бренд Foshan City Saidah Baby Products своїх коментарів не надав.

Чому бісфенол А є небезпечним

Активістка організації Chem Trust Хлоя Топпінг зазначила, що BPA пов’язують із порушенням репродуктивної функції, розвитком мозку, ожирінням і ризиком раку молочної залози та простати. Особливо небезпечним вплив цієї речовини є для дітей, адже їхній організм чутливий навіть до мінімальних доз гормоноподібних сполук.

У Європейському Союзі використання бісфенолу А у дитячих пляшечках заборонене ще з 2011 року, а у 2018 році ці правила поширили і на контейнери для зберігання дитячого харчування. Водночас чіткі вимоги щодо BPA у пустушках залишаються нечітко визначеними: стандарт EN 1400 встановлює ліміт у 10 мкг/л, тоді як директива з безпеки іграшок, яка також поширюється на дурники — у 40 мкг/л.

«Нелогічно, що бісфеноли заборонені в дитячих пляшечках, але не в пустушках, які немовлята використовують триваліше, а в деяких випадках протягом багатьох років», — зазначила представниця чеської організації Arnika Кароліна Брабцова.

Редакторка dTest Гана Гофманнова додала, що батьки довіряють дитячим брендам і не очікують знайти в них хімічні сполуки, здатні впливати на розвиток організму.

«Пустушки часто є одними з перших речей, які купують батьки, і вони не очікують, що з першого дня наражатимуть своїх дітей на вплив хімічних речовин, що порушують гормональний баланс», — зазначила Гофманнова.

Нагадаємо, компанію Johnson & Johnson звинувачують у тому, що їхня дитяча присипка могла містити азбест, який небезпечний для здоров’я.