У джунглях знайшли жінку, яку на 40 днів прикували до дерева – фото

Пастух, який проходив повз індійський ліс, врятував американку, прикуту до дерева і залишену помирати.

Про це повідомляє Metro.

Коли пастух виявив її біля села Сонурлі, штат Махараштра, 50-річна Лаліта Кайї Кумар благала про допомогу.

Поліція зареєструвала справу про замах на вбивство її ексчоловіком після того, як вона залишила в лікарні записку, в якій пов'язала його зі своєю бідою.

Саурабх Агравал, начальник поліції району Сіндхудург, сказав: "На підставі записки, написаної жінкою в лікарні, проти її колишнього чоловіка було зареєстровано справу за звинуваченням у замаху на вбивство, діях, що загрожують життю або особистій безпеці інших осіб, і незаконному ув'язненні".

Лаліта Кайї / Фото: India Today

На фотографіях видно, що Лаліта недоїдала і була на межі смерті, коли рятувальники доставили її до лікарню в сусідньому штаті Гоа.

Вона передала рятувальникам записку, яку прочитала в лікарні: "40 днів без їжі в лісі – чоловік прив'язав мене до дерева в лісі і сказав, що я там помру".

Лаліта Кайї / Фото: India Today

Агравал сказав: "Ми з'ясували, що жінка, яка, як видається, народилася в США, також деякий час проживала в Гоа. Ми намагаємося з'ясувати, з ким вона контактувала протягом останніх декількох місяців".

Видання The Hindu процитувало представника поліції, який сказав, що Лаліта "пішла від чоловіка" після "сварки".

Вона приїхала до Індії десять років тому, щоб вивчати йогу та медитацію, коли зустріла свого чоловіка. До штату Тамілнад, звідки родом її чоловік, відправили групу слідчих, щоб розшукати її родичів.

Лаліта Кайї / Фото: India Today

Офіційний представник повідомив Telegraph India: "Враховуючи її психічний стан і стан здоров'я, вона була переведена до медичного коледжу Гоа для лікування. Вона поза небезпекою. Медики, які її лікують, сказали, що вона страждає на психічні проблеми. Ми знайшли у неї медичні рецепти".

Нагадаємо, чоловік 71 день їв п'явок та пив росу, щоб вижити. Стало відомо, що з ним сталося.

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