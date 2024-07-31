У ексзаступника Шойгу виявили картинну галерею, якій позаздрив би Пшонка: фото

На цих портретах генерал Булгаков не тільки одягнений у мундири різних епох, але й обвішаний величезною кількістю радянських і царських орденів.

У будинку колишнього заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова під час обшуку в корупційній справі виявили картинну галерею, виконану у стилі українського генпрокурора Віктора Пшонки.

Фото цих полотен опубліковані в акаунті “Усы Пескова" у мережі Х.

Російський генерал увіковічнив себе у різних мистецьких стилях та історичних образах — як представника більшовицької Червоної армії, так і царської армії.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Окрім самого Булгакова на картинах фігурує його шеф Сергій Шойгу та начальник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

На цих портретах генерал Булгаков не тільки одягнений у мундири різних епох, але й обвішаний величезною кількістю радянських і царських орденів.

“Радикальний нарцисизм – це традиція російського генералітету”, - описав знайдену картинну галерею відомий російський публіцист та опозиціонер Олександр Невзоров.

В коментарях до опублікованих зображень користувачі соцмережі з України не могли не згадати знамениті картини колишнього генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки.

Нагадаємо, російського генерала Булгакова підозрюють у розтраті в особливо великому розмірі і йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У міністерстві оборони РФ Булгаков відповідав матеріально-технічне забезпечення. Він обіймав посаду заступника міністра оборони від грудня 2008 року до вересня 2022 року. У 2016 році йому було присвоєно звання “Героя Росії”.

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