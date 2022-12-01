У Ердогана заявили, що наземна операція Туречини в Сирії може розпочатися будь-якої миті

Війська Туреччини можуть почати наземну операцію на території Сирії в будь-який момент і для цього зараз ведеться підготовка.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє Укрінформ з посиланням на Hürriyet.

Він зазначив, що операція може бути проведена різними способами та початись завтра або у будь-який інший день.

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Калин зазначив, що військові проводять серйозну підготовку перед тим як почати наземну операцію у Сирії. Крім того, речник Ердогана заявив, що Туреччина розробляє концепцію створення 30 кілометрової зони безпеки біля своїх кордонів.

“Ми кажемо те саме: Слухайте, зупиніться за 30 км від кордону. Не намагайтеся проникнути в Туреччину. Коли ви це зробите, ми негайно відповімо“, - наголосив Калин.

Нагадаємо, 20 листопада Туреччина оголосила про початок проведення повітряної операції проти курдів на території Сирії та Іраку "PENÇE KILIÇ" (Кіготь-меч).

За даними Reuters, протягом тижня турецька армія з гаубиць завдавала ударів по курдських об'єктах загону народної самооборони, а бойові літаки завдавали авіаударів.

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