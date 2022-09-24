У Ердогана заявили, що Туреччина не визнає псевдореферендуми, які Росія влаштувала на захоплених територіях

Туреччина заявила, що не визнає результати так званих "референдумів", організованих окупантами на захоплених українських теритріях.

Речник президента Туреччини Ібрагім Калин наголосив, що їхня країна не визнала результати псевдореферендуму в Криму у 2014 році і має таку ж чітку позицію щодо псевдореферендумів, які Росія тепер проводить на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє CNN Türk.

"Ми не вважаємо спроби одностороннього референдуму коректними. Раніше ми не визнали кримський референдум 2014 року і його результат, наша позиція щодо таких референдумів чітка. Ми визнаємо територіальну цілісність українського народу та України і заявляємо, що ми стоїмо на боці України", - заявив Калин.

Речник Ердогана наголосив, що Туреччина "є єдиною країною, яка докладає щирих зусиль для припинення війни" Росії проти України.

Нагадаємо, речник президента Туреччини Ібрагім Калин розповів, як відбувалось узгодження списків на обмін командирів полку "Азов".

За словами речника турецького лідера, спочатку в списку на обмін було 15 імен українських захисників, але узгодити його не вдалося. У результаті переговорів вдалося обміняти п’ятьох командирів полку "Азов".

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