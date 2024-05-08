У Euroclear розповіли, коли російські активи будуть конфісковані на користь України

Єврокомісія зможе отримати до 89% доходів, які залишаться після сплати податків.

Рішення щодо конфіскації активів РФ на користь України буде ухвалене протягом наступних кількох тижнів.

Про це заявила виконавча директорка бельгійського депозитарію Euroclear Валері Убрен, інформує L'Echo.

У повідомленні вказується, що Єврокомісія зможе отримати до 89% доходів, які залишаться після сплати податків.

"Рішення має бути прийняте найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків", - заявила Убрен.

Крім того, директорка Euroclear зазначила, що сума доходів від заблокованих активів становитиме 2-3 млрд євро.

Разом з тим, за її словами, конфіскація російських активів може негативно вплинути на фінансові ринки. Також Убрен нагадала, що наразі Euroclear веде понад 100 позовів у російських судах до російських інвесторів, які вимагають свої заблоковані кошти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц заявив, що 90% доходів від російських активів підуть на закупівлю зброї для ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що в Росії пригрозили ЄС "жорсткою відповіддю" на вилучення заморожених активів.

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