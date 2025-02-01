У Філадельфії розбився медичний літак: Трамп відреагував (відео)

У п'ятницю, 31 січня, близько 18:30 за місцевим часом, у Філадельфії медичний літак, що перевозив пацієнта, впав біля торгового центру і спричинив пожежу.

Про це повідомило видання FoxNews.

На борту медичного літака перебувало шість осіб: пацієнт, лікар, два пасажири та члени екіпажу. Літак впав після вильоту з аеропорту Північно-Східної Філадельфії, коли прямував до Міссурі.

Після аварії авіаційне паливо розбризкалося по околицях, зайнялися шість будинків та шість автомобілів. Пожежники швидко локалізували вогонь, і наразі ситуація під контролем. Рятувальні служби продовжують працювати на місці катастрофи.

"Так сумно бачити, що літак впав у Філадельфії, штат Пенсильванія. Загинуло ще більше невинних душ. Наш народ повністю задіяний. Служби швидкого реагування вже отримують подяки за чудову роботу. Попереду ще більше. Благослови вас усіх Господь", - написав президент США Дональд Трамп в Truth Social, повідомляє FoxNews.

Мер Філадельфії Шерелл Паркер під час пресконференції закликала мешканців молитися.

"Ми знаємо, що в цьому регіоні будуть втрати", - зазначила Паркер.

В США впав медичний літак

Нагадаємо, ввечері 29 січня а віакатастрофа у Вашингтоні сталася. Л ітак American Airlines із 60 пасажирами та чотирма членами екіпажу на борту зіткнувся в повітрі з армійським гелікоптером Black Hawk, а потім впав у річку Потомак.

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