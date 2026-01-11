- Дата публікації
У Фінляндії автобус з українцями з’їхав у кювет - ЗМІ
Пасажирський автобус опинився в кюветі через перевищення швидкості.
У фінській провінції Північна Пох’янмаа український пасажирський автобус з’їхав у кювет.
Про це повідомила поліція Північної Пох’янмаа та служба новин Yle.
Зазначається, що аварія сталася вранці 11 січня на кільцевій розв’язці між національним шосе 4 та Асемантіє. За інформацією правоохоронців, український автобус в’їхав на розв’язку на занадто високій швидкості.
Попри екстрене гальмування, транспортний засіб з’їхав у кювет. У автобусі перебували пасажири, проте ніхто не постраждав. Наразі поліція проводить перевірку обставин інциденту та уточнює деталі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Словаччині на автомагістралі D1 у напрямку Братислави автобус з українською реєстрацією з пасажирами потрапив у ДТП.