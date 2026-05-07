У Фінляндії компанія наживалася на працівниках з України: як покарали керівника

Районний суд Південно-Західної Фінляндії цього тижня засудив до умовного ув’язнення керівника підрядної компанії, яка працювала на верфі Meyer Turku, за експлуатацію та свідомий обман 18 українських робітників шляхом нав’язування їм фіктивного підприємництва.

Про деталі судового рішення та масштабну схему ухилення від виплати зарплат повідомляє фінська телерадіомовна компанія Yle.

Фіктивне підприємництво замість трудового договору

За даними слідства, керівництво компанії ввело в оману 18 громадян України, переконавши їх працювати як так звані «легкі підприємці» (місцевий аналог спрощеної системи працевлаштування без повноцінного контракту). Суд встановив, що іноземці взагалі не розуміли юридичної суті цього статусу, тоді як роботодавець цинічно запевняв їх, що це єдиний і цілком стандартний спосіб легально працювати у Фінляндії.

Деякі українці неодноразово просили укласти з ними нормальний трудовий договір, проте керівництво ігнорувало ці звернення. Внаслідок такої шахрайської схеми людям систематично не виплачували надбавки, відпускні та компенсації за понаднормову роботу, а загальна сума заборгованості лише за базовими зарплатами сягнула 60 500 євро.

Вирок суду та покарання для шахрая

Загальна фінансова вигода, яку компанія намагалася незаконно отримати коштом експлуатації українців, становила близько 138 800 євро, що судді розцінили як значний збиток, а сам злочин визнали особливо тяжким. Зловмисника визнали винним у грубому здирництві, шахрайстві зі страхуванням від нещасних випадків та махінаціях із пенсійними внесками.

Голова правління компанії отримав один рік і п’ять місяців умовного позбавлення волі, а також сувору заборону на ведення будь-якої підприємницької діяльності терміном на три роки. На судовому засіданні представники компанії намагалися виправдати свої дії звичайним незнанням місцевих законів, проте цей аргумент відхилили.

«Суд визнав твердження роботодавця про необізнаність абсолютно непереконливим і дійшов висновку, що схема "легкого підприємництва" була навмисним способом ухилення від законних зобов’язань перед вразливими працівниками», — йдеться у пресрелізі відомства, що контролює, за підсумками засідання.

