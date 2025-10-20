У Фінляндії літаки зупинили польоти через чохли для сидінь: у чому причина

Літак / © Pixabay

Фінська авіакомпанія Finnair скасувала ще сім рейсів, продовжуючи серію переривань польотів, що триває вже тиждень.

Про це пише видання Yle.

Причина — вісім літаків Airbus A321 виявилися тимчасово виведеними з експлуатації після того, як їхні сидіння було випрано з порушенням технології, що могло вплинути на вогнестійкість матеріалів і створити ризик займання.

Представниця Finnair Суві Аалтонен повідомила, що в суботу компанія отримала першу партію з понад 200 нових чохлів, які встановлять на один із літаків. Цей борт, за її словами, повернеться до польотів у неділю вранці.

Попри це, деякі рейси 20 жовтня виконуватимуться меншими літаками, тож частину пасажирів доведеться пересадити на інші рейси — спершу пропонуючи це добровольцям.

Аалтонен уточнила, що усі вісім літаків A321 планують повернути до експлуатації протягом наступного тижня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пасажира не пустили на рейс через смарт-кільце. Акумулятор розумного гаджета Samsung розбух просто на пальці чоловіка перед посадкою у літак.