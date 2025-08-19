У будівлі парламенту Фінляндії депутат скоїв самогубство - ЗМІ

Еемелі Пельтонен

Реклама

В будівлі парламенту Фінляндії чоловік вчинив самогубство, ймовірно, це був депутат від Соціал-демократичної партії.

Про це пишуть Yle та Iltalehti.

Поліція Гельсінкі підтвердила факт смерті людини у будівлі фінського парламенту. За попередньою інформацією, причин загибелі з’ясовують слідчі, і наразі немає підстав говорити про кримінальний характер події.

Реклама

Керівник служби безпеки парламенту Ааро Тойвонен повідомив журналістам, що не виключає версії самогубства, проте не уточнив точного місця інциденту та не підтвердив, чи загиблий є депутатом чи співробітником законодавчого органу.

Фінські ЗМІ Yle та Iltalehti повідомляють, що йдеться про депутата Еемелі Пельтонена з Соціал-демократичної партії. Раніше політик публічно повідомляв про проблеми з нирками та перебував на лікарняному влітку, пропускаючи останні сесії парламенту.

Після звістки про його смерть на будівлі парламенту приспустили державний прапор наполовину. Міністри Національної коаліційної партії, які зібралися на засіданні уряду, вшанували пам’ять Пельтонена хвилиною мовчання.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо у своїй промові зазначив: «Нещодавно ми отримали трагічну новину з нашого спільного робочого місця — парламенту. Один із наших колег помер у його приміщенні». Орпо висловив співчуття родині, близьким і колегам загиблого.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції знайшли мертвим 54-річного депутата Національних зборів Олівʼє Марле. За попередніми даними, йдеться про самогубство.