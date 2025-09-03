ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

У Фінляндії розслідують дивну справу: в інтернеті продавали бойовий жилет солдата РФ

Фінляндія розслідує дрібний злочин: хтось продавав в інтернеті жилет російського солдата.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Гельсінкська поліція

Гельсінкська поліція / © Yle

Фінська поліція розпочала розслідування через оголошення в інтернеті про продаж бойового жилета російського солдата. Про це повідомив детектив-інспектор поліції Гельсінкі Вілле Нісканен.

Про це пише YLE.

Оголошення опублікували на початку літа цього року. Згідно з оголошенням, жилет належав російському військовому, якого захопили в полон на війні в Україні. Поліція кваліфікувала це як дрібний воєнний злочин і розпочала попереднє розслідування.

За словами Нісканена, справа є унікальною для Фінляндії, оскільки подібні злочини не розслідувалися з 2006 року. Винному може загрожувати штраф або до двох років ув’язнення. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу продавця, який розмістив оголошення на маловідомому вебсайті.

Нагадаємо, боєць 425-го окремого штурмового полку «Скеля», з яким було втрачено зв’язок, виявив неймовірну винахідливість. Він видав себе за російського військового, щоб обманути ворога. Потім скористався моментом і ліквідував двох окупантів.

Російські загарбники зґвалтували двох школярок 14 та 15 років на окупованій території Запорізької області. Це російські офіцери 38-ї бригади Солтан Гасанов та Джанібек Джанбуршієв. Джанібеку Джанбуршієву — 37 років, він народився в Казахстані, живе в Амурській області РФ. Окупант майже веде соцмережі, тому публічної інформації про нього мало. На старій сторінці його дружини є фотографії сім’ї із дочкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie