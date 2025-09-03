У Фінляндії розслідують дивну справу: в інтернеті продавали бойовий жилет солдата РФ

Гельсінкська поліція / © Yle

Реклама

Фінська поліція розпочала розслідування через оголошення в інтернеті про продаж бойового жилета російського солдата. Про це повідомив детектив-інспектор поліції Гельсінкі Вілле Нісканен.

Про це пише YLE.

Оголошення опублікували на початку літа цього року. Згідно з оголошенням, жилет належав російському військовому, якого захопили в полон на війні в Україні. Поліція кваліфікувала це як дрібний воєнний злочин і розпочала попереднє розслідування.

Реклама

За словами Нісканена, справа є унікальною для Фінляндії, оскільки подібні злочини не розслідувалися з 2006 року. Винному може загрожувати штраф або до двох років ув’язнення. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу продавця, який розмістив оголошення на маловідомому вебсайті.

Нагадаємо, боєць 425-го окремого штурмового полку «Скеля», з яким було втрачено зв’язок, виявив неймовірну винахідливість. Він видав себе за російського військового, щоб обманути ворога. Потім скористався моментом і ліквідував двох окупантів.

Російські загарбники зґвалтували двох школярок 14 та 15 років на окупованій території Запорізької області. Це російські офіцери 38-ї бригади Солтан Гасанов та Джанібек Джанбуршієв. Джанібеку Джанбуршієву — 37 років, він народився в Казахстані, живе в Амурській області РФ. Окупант майже веде соцмережі, тому публічної інформації про нього мало. На старій сторінці його дружини є фотографії сім’ї із дочкою.