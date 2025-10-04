У Фінляндії українка сіла за ґрати на дев'ять років: що відомо

Поліція Фінляндії.

Окружний суд міста Каяані у Фінляндії засудив українку до дев'яти років позбавлення волі. Її визнали винною у вбивстві чоловіка українського походження.

Про це 3 жовтня повідомило видання Yle.

Зазначається, що вбивство сталося торік 7 жовтня. За даними слідства, жінка смертельно поранила свого співмешканця ножем у груди. Фігурантка наполягала, що не мала наміру завдати шкоди. З її слів, удар стався випадково під час суперечки.

Втім, суд дійшов висновку, що дії підсудної були умисними, а не випадковими. Зокрема, про це свідчив характер поранення. Крім того, після інциденту вона не відразу викликала допомогу, а в помешканні, де сталося вбивство, намагалися змити сліди крові.

Окрім тюремного ув'язнення, жінці було наказано виплатити майже 10 000 євро компенсації родичам жертви. Вирок ще не набрав законної сили.

