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У Фінляндії заявили про вторгнення літака РФ у їхнє небо — перші деталі
Прикордонна служба Фінляндії з’ясовує деталі інциденту в західній частині Фінської затоки, який стався на тлі попередніх порушень кордону російською авіацією.
У Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що російський літак міг порушити повітряний простір країни.
Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у заяві.
Як зазначило Міноборони, інцидент стався у четвер, 20 серпня, у західній частині Фінської затоки.
«До кожного ймовірного порушення повітряного простору ставляться серйозно. Триває розслідування», — наголосив Хяккянен.
Втім, у заяві не вказано, про який саме тип літака йдеться.
Прикордонна служба розслідує цей інцидент і надасть більше деталей у міру просування розслідування.
Наприкінці травня Збройні сили Фінляндії заявили, що російський військовий літак міг порушити повітряний простір країни, намагаючись уникнути грози в Фінській затоці.
На початку червня розслідування у Фінляндії підтвердило факт порушення фінського повітряного простору російським військовим транспортним літаком.
Нагадаємо, Фінляндія продовжує розвивати одну з найбільших у світі систем цивільного захисту, а Польща восени прийматиме спільні військові навчання за участю британських і французьких військових. Обидві ініціативи свідчать про те, що країни ЄС і НАТО готуються до можливих загроз з боку Росії.