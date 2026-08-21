Фінляндія / © Associated Press

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У Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що російський літак міг порушити повітряний простір країни.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у заяві.

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Як зазначило Міноборони, інцидент стався у четвер, 20 серпня, у західній частині Фінської затоки.

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«До кожного ймовірного порушення повітряного простору ставляться серйозно. Триває розслідування», — наголосив Хяккянен.

Втім, у заяві не вказано, про який саме тип літака йдеться.

Прикордонна служба розслідує цей інцидент і надасть більше деталей у міру просування розслідування.

Наприкінці травня Збройні сили Фінляндії заявили, що російський військовий літак міг порушити повітряний простір країни, намагаючись уникнути грози в Фінській затоці.

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На початку червня розслідування у Фінляндії підтвердило факт порушення фінського повітряного простору російським військовим транспортним літаком.

Нагадаємо, Фінляндія продовжує розвивати одну з найбільших у світі систем цивільного захисту, а Польща восени прийматиме спільні військові навчання за участю британських і французьких військових. Обидві ініціативи свідчать про те, що країни ЄС і НАТО готуються до можливих загроз з боку Росії.

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