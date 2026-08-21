ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

У Фінляндії заявили про вторгнення літака РФ у їхнє небо — перші деталі

Прикордонна служба Фінляндії з’ясовує деталі інциденту в західній частині Фінської затоки, який стався на тлі попередніх порушень кордону російською авіацією.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Фінляндія

Фінляндія / © Associated Press

У Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що російський літак міг порушити повітряний простір країни.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у заяві.

Як зазначило Міноборони, інцидент стався у четвер, 20 серпня, у західній частині Фінської затоки.

«До кожного ймовірного порушення повітряного простору ставляться серйозно. Триває розслідування», — наголосив Хяккянен.

Втім, у заяві не вказано, про який саме тип літака йдеться.

Прикордонна служба розслідує цей інцидент і надасть більше деталей у міру просування розслідування.

Наприкінці травня Збройні сили Фінляндії заявили, що російський військовий літак міг порушити повітряний простір країни, намагаючись уникнути грози в Фінській затоці.

На початку червня розслідування у Фінляндії підтвердило факт порушення фінського повітряного простору російським військовим транспортним літаком.

Нагадаємо, Фінляндія продовжує розвивати одну з найбільших у світі систем цивільного захисту, а Польща восени прийматиме спільні військові навчання за участю британських і французьких військових. Обидві ініціативи свідчать про те, що країни ЄС і НАТО готуються до можливих загроз з боку Росії.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie