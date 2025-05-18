У Фінляндії зіткнулися й розбилися два гелікоптери: не вижив ніхто

На місці трагедії / © Associated Press

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У Фінляндії, поблизу аеродрому Еура, зіткнулися два цивільні гелікоптери. Унаслідок авіакатастрофи загинуло п’ятеро осіб.

Про це повідомляє Еrr.ee.

Два цивільних гелікоптери, що летіли разом з Таллінна до аеродрому Піїкаярві у місті Кокемякі, зазнали аварії поблизу аеродрому Еура в регіоні Сатакунта.

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У МЗС Естонії зазначили, що всі, хто перебував на борту, загинули.

Близький друг людей, які перебували у вертольотах, повідомив медіа, що у кожному судні перебувало троє людей: на одному борті — члени правління будівельної компанії Mapri Ehitus Прійт Яагант і його дружина, на іншому — підприємець Олег Синаялг, який працює у сфері енергетики.

Згідно з попередніми даними, один із гелікоптерів загорівся під час падіння, а місце аварії було виявлено завдяки диму. Обидва гелікоптери повністю зруйновані — уламки виявили в лісовій місцевості — приблизно за 100 метрів один від одного.

Розслідування обставин катастрофи спільно здійснюють Центральна кримінальна поліція та поліція південно-західної Фінляндії. Також до операції було залучено сили оборони для обмеження доступу до місця події.

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Нагадаємо, в підмосковному М’ячковому розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra. Загинуло двоє людей, які перебували на борту. Після аварії борт вигорів повністю.