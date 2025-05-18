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У Фінляндії зіткнулися й розбилися два гелікоптери: не вижив ніхто
У Фінляндії зіткнулися та впали на землю два цивільних гвинтокрили. На борту перебували естонські підприємці.
У Фінляндії, поблизу аеродрому Еура, зіткнулися два цивільні гелікоптери. Унаслідок авіакатастрофи загинуло п’ятеро осіб.
Про це повідомляє Еrr.ee.
Два цивільних гелікоптери, що летіли разом з Таллінна до аеродрому Піїкаярві у місті Кокемякі, зазнали аварії поблизу аеродрому Еура в регіоні Сатакунта.
У МЗС Естонії зазначили, що всі, хто перебував на борту, загинули.
Близький друг людей, які перебували у вертольотах, повідомив медіа, що у кожному судні перебувало троє людей: на одному борті — члени правління будівельної компанії Mapri Ehitus Прійт Яагант і його дружина, на іншому — підприємець Олег Синаялг, який працює у сфері енергетики.
Згідно з попередніми даними, один із гелікоптерів загорівся під час падіння, а місце аварії було виявлено завдяки диму. Обидва гелікоптери повністю зруйновані — уламки виявили в лісовій місцевості — приблизно за 100 метрів один від одного.
Розслідування обставин катастрофи спільно здійснюють Центральна кримінальна поліція та поліція південно-західної Фінляндії. Також до операції було залучено сили оборони для обмеження доступу до місця події.
Нагадаємо, в підмосковному М’ячковому розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra. Загинуло двоє людей, які перебували на борту. Після аварії борт вигорів повністю.