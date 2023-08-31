У Фінляндії атаку БпЛА на псковський аеродром назвали найуспішнішою за період війни

Це змусить країну-вгресорку діяти, адже вона буде змушена перемістити літаки зі звичайних баз.

Удар безпілотниками по аеродрому у Пскові став найуспішнішим для ЗСУ за весь період повномасштабного вторгнення Росії.

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Таку думку висловив колишній керівник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері, повідомляє Yle.

"Якщо початкові повідомлення про чотири знищені літаки відповідають дійсності, це буде найуспішніший удар України на сьогодні. Така кількість (втрачених Іл-76 - ред.) матиме негайний вплив на російську діяльність", – сказав Товері.

Згідно з його словами, це змусить країну-вгресорку діяти, адже вона буде змушена перемістити літаки зі звичайних баз, або ж їй доведеться вкласти значні кошти у захист аеродромів. Це, своєю чергою, означало б, що доведеться відвести зенітну техніку від фронту. Тож будь-який з цих варіантів послабить російські можливості.

При цьому, близькість естонського кордону підвищує ймовірність того, що безпілотники могли бути запущені з Естонії, проте, на думку Товері, це малоймовірно.

"Я не вірю, що естонський уряд ризикне дозволити таку діяльність на своїй території. Це можна вважати майже актом війни", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував атаки невідомих безпілотників по території Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у ніч проти 30 серпня на аеродромі в російському Пскові пролунали гучні вибухи. Після цього там спалахнула пожежа. Росіяни заявили про "атаку дронів" та знищення 4 військово-транспортних літаків Іл-76.

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