У Фінляндії біля кордону з РФ зводять тимчасові огорожі від мігрантів

У Фінляндії біля кордону з РФ розпочали зводити тимчасові огорожі поблизу пункту Вартіус. Збройні сили країни надають допомогу прикордонникам.

Про це повідомляє Yle.

"Тимчасовий бар'єр використовується для підготовки до тривалої ситуації у Вартіусі", – повідомляє джерело.

Неподалік шлагбаумів будують захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні.

"Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту", – розповів начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен.

Ситуація на кордоні

Фінські прикордонники повідомили, що минула ніч на станціях була спокійною. У суботу, 18 листопада, притулок запросили 67 осіб.

Ба більше, служба зазначає, що деякі з людей, які попросили притулку в країні були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.

Як сказав Кіннунен, люди, які вчора перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим.

У складі останньої групи перебувало 20 осіб.

"Вони не хочуть в'їжджати до Фінляндії", – сказав Кіннунен.

За його словами, на кордоні також було чути гнівні вигуки щодо російських прикордонників.

Нагадаємо, Фінляндія закрила чотири пункти пропуску до 18 лютого 2024 року і готова зачинити ще більше пунктів пропуску на кордоні з РФ через велику кількість мігрантів, які хочуть потрапити до Фінляндії без віз. У Гельсінкі підозрюють, що це Кремль навмисно дестабілізує ситуацію.

Кордон Фінляндії з Росією - фактичний кордон з Євросоюзом і простягається на 1 340 км.

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