У Фінляндії через страйк можуть зупинитися виробництво боєприпасів для ЗСУ

У Фінляндії через страйки робітників на кілька днів можуть зупинитися підприємства оборонної промисловості, що виробляють боєприпаси для України.

Про це повідомляє Yle.

Акції заплановані на 1 і 2 лютого на чотирьох заводах Nammo з виробництва боєприпасів та пороху в Лапуа, Састамалі та Віхтавуорі. Гендиректор компанії Раймо Хеласмякі вважає, що протести можуть вплинути на постачання озброєння до України.

"У цій світовій ситуації та під час війни в Україні зупиняти виробництво - це погано. На всіх чотирьох заводах портфелі замовлень на цей рік заповнені. Це також вплине на постачання боєприпасів в Україну", - сказав він.

Страйк найбільше вплине на виробництво пороху. Саме пороху зараз у світі відчувається великий дефіцит.

Разом з тим керівник Nammo наголошує, що заводи не постачають боєприпаси Україні безпосередньо. Втім, їх купують Сили оборони, а вже потім озброєння експортується. На фабриках Nammo працює 450 співробітників, до страйків мають намір приєднатися близько 350 робітників.

Тим часом у Міністерстві оборони Фінляндії упевнені, що призупинення роботи заводів не вплине на кількість та якість постачання боєприпасів для ЗСУ.

Як повідомлялося, у Фінляндії виявили прихований експорт 3,5 тис. безпілотників до Росії. Вантажі позначалися як такі, що призначені для інших країн, але насправді доправлялися до держави-агресорки.

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