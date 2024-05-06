У Фінляндії назвали основну ціль російських диверсій у країнах Європи

Для поведення диверсій Москва може задіяти дрібних злочинців чи хуліганів.

Головна мета російських диверсій у Європі намагання послабити підтримку України з боку країн Заходу.

Про це заявив заступник керівника Поліції безпеки Фінляндії (Supo) Теему Турунен, передає Укрінформ.

Він заявив, що Росія хоче впливати на країни Заходу і Фінляндії також не застрахована від російських диверсій, хоча наразі не є основним пріоритетом для Москви.

"Особливий інтерес Росії пов'язаний із підтримкою України. Не Фінляндія цікавить Росію, а єдність Заходу у підтримці України", - зазначив він.

Основні цілі на яких зосередилися російські диверсанти, організація та логістика допомоги Україні..

"Фінляндія та інші західні країни у Росії класифіковані як "недружні чи ворожі" держави, в такому разі в арсеналі Росії присутні різноманітні шкідництва та залякування", - підкреслив Турунен.

Росія може використовувати дрібних злочинців чи хуліганів для заподіяння збитків, чи залякування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія планує диверсійні дії на всьому континенті.

Крім того, ми раніше інформували, що у Фінляндії заявили, що Росія може готувати гібридні атаки на країни НАТО.

Читайте також: