У Фінляндії обрали нового президента: хто такий Александр Стубб

Різниця між переможцем виборів та його конкурентом склала менш ніж 99 тисяч голосів.

У неділю, 11 лютого, колишній прем’єр-міністр Александр Стубб переміг на президентських виборах у Фінляндії. У другому турі голосування він обійшов за кількістю отриманих голосів колишнього міністра закордонних справ Пекку Хаавісто.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

У другому турі виборів Стубб отримав 51,6 відсотка голосів виборців, а Хаавісто — 48,4 відсотка. Різниця між переможцем виборів та його конкурентом склала менш ніж 99 тисяч голосів.

Хаавісто уже привітав із перемогою свого суперника, визнавши його 13-им президентом.

Александр Стубб вступить на посаду 1 березня.

Маючи обмежені повноваження порівняно з повноваженнями прем’єр-міністра, глава держави, який обирається на шестирічний термін, керує зовнішньою політикою країни в тісній співпраці з урядом.

Він також є верховним головнокомандувачем збройних сил. Ця важлива роль набула ще більшого значення у світлі геополітичних подій у Європі, зокрема, вступу Фінляндії, яка має 1340 кілометрів спільного кордону з Росією, до НАТО.

Що обіцяв Александр Стубб

55-річний Александр Стубб у своїй виборчій програмі обіцяв співвітчизникам, що працюватиме для безпечної, відкритої Фінляндії з міжнародними звʼязками, ставитиме її інтереси на перше місце, а також буде об’єднуючим фактором для країни.

Новообраний президент заявляв, що підтримує Україну, заперечуючи можливість поступитися територіями в обмін на мир з Росією, та обіцяв підтримувати рух нашої країни до ЄС.

Нагадаємо, 28 січня під час голосування на виборах президента Фінляндії жоден з кандидатів не отримав переважної більшості голосів. При цьому Стубб посів перше місце в першому турі голосування.

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