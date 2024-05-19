У Фінляндії планують повертати додому російських мігрантів: що вигадав уряд країни

Фінляндія планує запровадити закон, який дасть прикордонникам змогу повертати російських мігрантів назад до РФ.

У Фінляндії планують повертати додому російських мігрантів. Наступного тижня уряд країни запровадить закон, який дозволить прикордонникам блокувати шукачів притулку, які намагаються в'їхати з Росії.

Про це з посиланням на заяву прем’єра пише Reuters.

Як зазначається, минулого року Фінляндія закрила кордон з Росією, щоб зупинити зростаючу кількість прибулих з таких країн, як Сирія і Сомалі. Уряд країни звинуватив Москву в тому, що вона використовує міграцію як зброю проти неї і Європейського Союзу. Але Кремль заперечує це твердження.

Через це Фінляндія планує запровадити закон, який дасть прикордонникам змогу повертати російських мігрантів назад до РФ. Стверджується, що застосування закону буде тимчасовим.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо заявив, що пропозиція надійде до парламенту наступного тижня, де буде передана на розгляд конституційного комітету.

"Оскільки це явище знаходиться в руках Росії - хто, звідки і коли приїжджає до фінського кордону - ми не можемо цього допустити. Тому ми повинні посилити наше законодавство", - сказав Орпо.

Цього року, відколи Фінляндія закрила наземні пункти перетину кордону, менше 40 мігрантів перетнули кордон з Росії через пустелю, тоді як минулого року через ці пункти прибуло близько 1300 мігрантів, свідчать дані Прикордонної служби. Один залізничний пункт пропуску залишається відкритим, але тільки для вантажів.

Фінські лідери кажуть, що законодавство все ще потрібне, оскільки мігранти можуть знову почати прибувати, оскільки тепла погода полегшує подорожі.

"У Росії все ще перебувають тисячі людей... які чекають на можливість дістатися фінського кордону", - підкреслив Орпо.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що наразі єдиний шлях до миру в Україні – через поле бою.

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