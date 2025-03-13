У Фінляндії пояснили, чому не можуть направити миротворців до України

Фінляндія не може піти на такий крок через те, що є сусідкою Росії.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна буде підтримувати процес мирного врегулювання війни в Україні, але не збирається направляти свої війська у складі миротворчої місії.

Про це інформує Suomenmaa.

Він заявив, що Європа повинна брати безпосередню участь у питаннях європейського шляху та відновлення України, а також у миротворчих заходах. Тому Фінляндія пропонує ряд кроків для сприяння мирному процесу.

"Наш президент був дуже активним у цій сфері. Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але ми не будемо посилати солдатів в Україну", — зазначив премʼєр Фінляндії.

Він зазначив, що його крана не може піти на такий крок через те, що є сусідкою Росії.

"Було б ризиковано, якби фінські солдати ризикували вступити в конфлікт з солдатами з сусідньої країни. Тому тут лінія нашого уряду чітка", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Фінляндії розкритикували стратегію Трампа щодо України.

Ми раніше інформували, що у Росії пропонують роздавати землю на кордоні з НАТО учасникам війни в Україні.

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