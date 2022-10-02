У Фінляндії росіян-дезертирів селять разом із українськими біженцями - соцмережі

До центрів, де переважно проживають українські жінки з дітьми, селять російських дезертирів

У Фінляндії, куди масово тікали російські дезертири від путінської мобілізації, росіян почали селити у центри, де проживають українські біженці.

Про це повідомив у соцмережі відомий блогер український блогер під ніком "Фашик Донецький".

"У Фінляндії до центрів українських біженців, де в основному проживають жінки з дітьми, селять російських дизертирів", – повідомив блогер і прикріпив скріншоти з місцевої групи, де українці обговорюють цю проблему.

Судячи з коментарів, такі інциденти траплялися у містах Сало, Халліко, Порі, Уусікаупункі, Турку та інших.

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"Ми проживаємо у центрі біженців... У наш центр заселили дуже багато чоловіків-росіян. Більшість мешканців (центру. - Ред.) - це жінки з дітьми, які втікали від війни з Маріуполя, Херсона, Ізюма та інших областей. Всі просто в шоковому стані і не розуміють, як пояснити дітям та собі, як жити далі поруч з людьми, країна яких тебе вбиває", – написала одна з українок.

Зокрема, у місті Халліко через натовпи "бородатих чеченців" та інших росіян українки хвилюються за свою безпеку і за безпеку своїх дітей.

Українці наголошують, що такий крок фінів можна порівняти з підселенням до жертви зґвалтування родичів ґвалтівника. Біженці застерігають фінів, що вони зовсім не розуміють, "яку біду впускають у свій дім і що їх може чекати найближчим часом".

Раніше повідомлялося, що в Ірландії 8-річну українку знайшли з ножовими пораненнями, а поруч – її непритомну матір.

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