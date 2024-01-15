У Фінляндії російськомовні провели мітинг на підтримку закриття кордону з Росією

Активісти заявили, що виступають не лише проти Путіна, а й проти російської ідеології загалом.

У столиці Фінляндії Гельсінкі російськомовні провели мітинг на підтримку закриття кордону з Росією.

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Про це інформує Yle.

Повідомляється, що акцію організувала група ”Ні рашизму у Фінляндії”. Вони заявили, що таким чином хочуть показати, що у Фінляндії є російськомовні люди, які підтримують дії уряду.

"Я виступаю не лише проти Путіна, а й проти російської ідеології загалом. У мене є родичі в Росії, проте я повністю підтримую закриття кордонів. Мене обурило те, що організатори протестів ігнорують першопричину того, що відбувається, що лежить у діях Росії", — Ілля Канатуш.

Він зазначив, що Фінляндія дуже м'яко та цивілізовано вживає заходів щодо закриття кордону.

"Ми хочемо показати, що її дії, можливо, навіть надто м'які. У майбутньому, ймовірно, з боку РФ можливі ще грубіші провокації, і як фінський уряд, так і суспільство мають бути до цього готові", - додав активіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія відмовляється відкривати кордони з РФ, влада країни назвала причину.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ пригрозили Фінляндії, бо "несподівано опинилися між Росією та НАТО".

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