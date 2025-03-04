У Фінляндії розкритикували стратегію Трампа щодо України: що сказали

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила занепокоєння рішенням США призупинити наступальні кібероперації проти Росії під час переговорів про припинення війни.

Про це повідомляє Sky News.

За її словами, цей крок є частиною “великої стратегії” Білого дому, яка передбачає заспокоєння Росії та тиск на Україну.

Втім, вона вважає, що такий підхід не принесе результатів, і Дональд Трамп з часом зрозуміє свою помилку.

“На мою особисту думку, все має бути навпаки, і я вірю, що Трамп і його команда з часом зрозуміють, що це, ймовірно, не працює”, — наголосила Валтонен.

Вона підкреслила, що припинення кібероперацій проти РФ може поставити під загрозу безпеку України та всього Заходу.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що дипломатичний діалог між Києвом і Вашингтоном має відновитися, а напруженість – знизитися.

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