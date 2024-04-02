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У Фінляндії сталася стрілянина у початковій школі – поранено дітей: подробиці

У Фінляндії сталася стрілянина у початковій школі – поранено дітей: подробиці

Поліція біля початкової школи у місті Вантаа / Фото: ERR

Поліція вже затримала нападника.

У місті Вантаа (приміський район Гельсінкі) вранці 2 квітня сталася стрілянина у початковій школі – троє дітей отримали поранення, їх доставили до лікарні.  

Про це пише Reuters.

Фінська поліція вже затримала нападника, який виявився неповнолітнім.

У початковій школі, за даними місцевого муніципалітету, навчається близько 800 учнів з першого по дев’ятий клас.

"Безпосередня небезпека минула", - сказала директорка школи Сарі Лаасіла, відмовившись коментувати інцидент.

Нагадаємо, у Туреччині місцеві вибори перетворилися на побоїще зі стріляниною, є жертви (відео).

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