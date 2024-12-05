У Фінляндії судять росіянина за воєнні злочини в Україні

Фінський прокурор вимагає довічного ув'язнення для Петровського, відомого також як Воєслав Торден.

У четвер, 5 грудня, у Фінляндії розпочався судовий процес над росіянином Яном Петровським за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів під час командування ультраправим воєнізованим формуванням на сході України десять років тому.

Про це повідомляє Reuters.

У перший день слухань в окружному суді Гельсінкі фінський прокурор вимагав довічного ув'язнення для Петровського, відомого також як Воїслав Торден.

Судові документи, з якими ознайомилося Reuters, показують, що Петровському, який народився 1987 року, висунуто п’ять звинувачень у вчиненні воєнних злочинів на сході України 2014-2015 років.

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Звинувачення проти Петровського стосуються його діяльності в збройному формуванні “Русич”, пов’язаному з групою найманців ПВК “Вагнер” , яка воювала проти України на боці підтримуваних Росією сепаратистів у Луганській області на сході України 2014 року, йдеться в заяві прокуратури.

Заступник генпрокурора Юкка Раппе звинувачує Петровського в тому, що він був співкомандувачем групи бійців “Русича”, які 5 вересня 2014 року влаштували засідку на групу українських військових після того, як обманом підняли український прапор на блокпості, убивши тоді 22 і важко поранивши чотирьох українських бійців.

Водночас поранених українських солдатів було страчено, один з них перед стратою був понівечений, що є воєнними злочинами згідно з Римським статутом і Женевськими конвенціями.

Петровського затримали у Фінляндії за запитом України 2023 року, коли він намагався виїхати до Франції під фальшивим ім’ям. Пізніше Верховний суд Фінляндії заблокував його екстрадицію до України.

Суд над Яном Петровським є рідкісною спробою прокурорів за межами України домогтися справедливості для жертв імовірних воєнних злочинів у конфлікті, який почався задовго до вторгнення Росії до України в лютому 2022 року.

Нагадаємо, за матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив по 15 років ув’язнення 11 зрадникам, які воювали проти Сил оборони України на східному фронті.

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