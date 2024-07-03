У Фінляндії ухвалили важливе рішення щодо співпраці зі США: в РФ пообіцяли "відповісти"

Представник російського МЗС у середу, 3 липня, заявив, що РФ відповість на рішення Фінляндії надати США доступ до своїх військових баз.

Про це пише Reuters.

"Можу лише підтвердити, що Росія не залишить без відповіді нарощування військової сили НАТО на нашому кордоні, яке загрожує безпеці Російської Федерації. Ми також вживатимемо необхідних заходів, зокрема військово-технічного характеру, для протидії агресивним рішенням Фінляндії, а також її союзників по НАТО", – заявив заступник прессекретаря президента РФ Андрій Настасьїн.

У понеділок парламент Фінляндії схвалив угоду про співпрацю в оборонній сфері зі Сполученими Штатами, підписану ще в грудні 2023 року. Документ дозволяє потенційне використання Сполученими Штатами 15 фінських військових об’єктів.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала членом НАТО після того, як Туреччина останньою з держав Альянсу схвалила заявку країни на вступ.

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