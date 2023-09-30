У Фінляндії укладають таємні договори з власниками землі біля кордону з РФ - ЗМІ

Вперше їх уклали ще 6 років тому

У Фінляндії Сили оборони останні півтора року укладають договори з власниками земель, які живуть біля кордону з Росією. Згідно з ними, власник землі дозволяє військовим будувати оборонні укріплення на його землях у випадку необхідності.

Про це пише Helsingin Sanomat.

За даними журналістів, договори таємні. Вперше їх уклали ще 6 років тому. Проте розголосу вони набули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"У травні 2022 року видання Koti-Lappi написало, що Сили оборони Фінляндії розіслали землевласникам у Східній Лапландії орієнтовно 100 листів з пропозицією укласти договір про землекористування", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ці документи дають можливість фінським військам 14 днів на рік на землях землевласника ще до, наприклад, запровадження надзвичайного стану.

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