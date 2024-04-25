У Фінляндії відкрили перший у світі завод, який виробляє білок з "повітря"

Такий вид білку має широкий потенціал для заміни молочних продуктів з високим вмістом білка.

У Фінляндії відкрили перший у світі комерційний завод з виробництва поживного та універсального білка. Його у компанії Solar Foods назвивають “сонячний білок”.

Про це пише видання New Atlas.

Як зазначається, перший комерційний завод з виробництва поживного та універсального білка відкрили у Фінляндії. Його запустили компанія Solar Foods, а продукт назвала “сонячний білок”.

Що цікаво, цю поживну речовину виробляють мікроби, які харчуються вуглекислим газом, воднем та киснем. Після ферментації та сушіння виходить жовтуватий порошок, який має “легкий аромат” та ”нотки умамі, що натякають на горіховий та вершковий смак”.

Такий вид білку має широкий потенціал для заміни молочних продуктів з високим вмістом білка.

Вперше спосіб вирощування їжі "з повітря" застосувало ще у 1970-х космічне агентство NASA, але тоді не вистачило потужності для розвитку і ідею відклали.

Нагадаємо, що у Перу шкільна вчителька вижила завдяки цукеркам від своїх учнів після того, як впала в ущелину та зламала обидві ноги.

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