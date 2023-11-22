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У Фінляндії виставили на площі знищений в Україні російський танк: в Кремлі обурені

У Фінляндії виставили на площі знищений в Україні російський танк: в Кремлі обурені

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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884
Час на прочитання
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У Фінляндії виставили на площі знищений в Україні російський танк: в Кремлі обурені

Російський знищений танк у Гельсінкі

Йдеться про російський танк Т-72.

У Гельсінкі, Фінляндія, на площі в центрі виставили знищений в Україні російський танк. У відповідь РФ направила країні дипломатичну ноту з протестом.

Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle з посиланням на МЗС.

Йдеться про російський танк Т-72, який був знищений під Києвом у березні 2022 року. 

"У ноті Росія висловила своє обурення з приводу танка", - йдеться в повідомленні.

Танк можна буде побачити на площі до 7 грудня.

Російський знищений танк у Гельсінкі / ©
Російський знищений танк у Гельсінкі

Нагадаємо, Фінляндія закрила всі чотири пункти на південному перетині кордону з Росією через потік нелегальних біженців із Сомалі. Пункти пропуску відкриті тільки на півночі, де за день 35 біженців перейшли кордон. Внаслідок цього існує ймовірність, що незабаром закриються абсолютно всі пункти.

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Дата публікації
Перегляди
884
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