У Фінляндії виявили прихований експорт 3,5 тисяч безпілотників до Росії

Вантажі позначалися як такі, що призначені для інших країн, але насправді доставлялися до держави-агресорки.

Дві фінські компанії експортували підсанкційні товари військового призначення, які потрапляли до Росії. Серед них — безпілотники та електроніка.

Про це повідомили на сайті митниці Фінляндії.

Загалом було виявлено понад 30 випадків експорту або спроб експорту товарів, які підпадають під санкції, зокрема мікроконтролери та напівпровідникові пристрої. Митниця підозрює, що ці вантажі вартістю понад 600 тисяч євро потрапили до Росії.

Крім того, митниця підозрює, що майже 3 500 безпілотних літальних апаратів або дронів опинилися в Росії. Продукція була розмитнена для експорту в іншу країну. Безпілотники коштували понад два мільйони євро.

Також читайте Попри санкції, Росія продовжує закуповувати зброю західних виробників

У цьому ж кримінальному провадженні також фігурує підозра в транзиті до Казахстану обладнання для зупинки безпілотників, яке відноситься до військової техніки. Транзит продукції, який відбувся навесні 2023 року, вимагав би дозволу на транзит військової техніки, однак компанія, про яку йде мова, не зверталася за таким дозволом. Митниця підозрює, що ці товари загальною вартістю 350 тисяч євро також потрапили до Росії.

Обидві компанії пов’язані із однією особою і тісно співпрацювали. Одна з них займалася закупівлями підсанкційної продукції, інша - пересиланням товару до Росії.

Усього підозрюваних у скоєнні злочину шестеро, один з яких затриманий від вересня цього року. Розгляд обвинувачень у справі відбудеться у грудні 2023 року.

Нагадаємо, лідери країн ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Він може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення.

Читайте також: