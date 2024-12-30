У Фінляндії зʼясували, як російський танкер міг пошкодити підводний кабель

Кримінальна поліція Фінляндії зʼясувала, що на дні моря в районі Фінської затоки було виявлено слід від волочіння якоря, завдовжки кілька десятків кілометрів.

Про це повідомляє Yle.

"Слід сягає десятків кілометрів завдовжки. Поки що не вдалося точно встановити, в якому місці якір був опущений", – поінформували в поліції.

Інспектор поліції Самі Пайла розповів: "Слід закінчується там, де судно підняло якірний ланцюг, а від цього місця на схід тягнеться на кілька десятків, якщо не майже на сто кілометрів".

Він припустив, що цей слід залишив якір затриманого російського судна Eagle S.

"Ми змогли з'ясувати це завдяки підводним дослідженням. Робота велася у співпраці між Прикордонною службою та Центральною кримінальною поліцією, і я можу сказати, що ми маємо попереднє розуміння того, що сталося в морі та як утворився цей якірний слід", – заявив Пайла.

Він додав, що розслідування наразі перервали через погані погодні умови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомо про танкер, який обірвав кабель у Балтійському морі.

Крім того, ми раніше інформували, що Фінляндія затримала нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії.

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