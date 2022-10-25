У Фінляндії зафіксували нові вибухи поблизу "Північних потоків"

У територіальних водах Росії у Фінській затоці сталося щонайменше чотири підводних вибухи приблизно за 40 кілометрів від Виборгу, де починається гілка “Північного потоку-1”.

Автоматична система вимірювань Інституту сейсмології університету Гельсінкі 20 та 21 жовтня зафіксувала підводні вибухи поряд із російськими містами Приморськом та Виборгом.

Про це повідомляє видання Ilta-Sanomat.

Фахівці, які опрацювали автоматично зафіксовану інформацію про сейсмічні події, дійшли висновків, що це вибухи чи обвалення.

"Вони були виявлені та ідентифіковані. Це вибухові сигнали. Принаймні, це не землетруси", - пояснив сейсмолог Ярі Кортстрем.

Причини вибухів наразі невідомі. За словами, фахівців, інколи вони відбуваються через поглиблення дна судноплавного каналу. Іноді їх фіксують під час військових навчань, коли, наприклад, було підірвано глибинні бомби або міни.

Фінські вимірювальні станції також зафіксували вибухи у трубах "Північних потоків" наприкінці вересня, коли сталося пошкодження "Північних потоків", яким транспортувався газ із Росії до Європи.

Нагадаємо, данські офіційні особи підтвердили, що газопроводи "Північний потік" 1 та 2 у Балтійському морі біля Данії отримали "великі пошкодження", причиною чого стали "потужні вибухи".

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