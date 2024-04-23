У Фінляндії закриють музей Леніна, який працював від 1946 року: "Більше не відповідає часу"

У фінському місті Тампере закривається Музей Леніна. Відповідне рішення ухвалило керівництво самого музею.

Про це повідомляє Yle.

Цей музей, заснований товариством "Фінляндія-СРСР", пропрацював у Тампере 78 років. У ньому встигли побувати всі ключові радянські лідери. Після розпаду СРСР музей Леніна перетворився на культовий об’єкт, який викликав ностальгію у відвідувачів і був деякий час єдиним музеєм Леніна у світі, пише видання. 2016 року музей повністю оновили. Збереглась лише назва, експозиція натомість змінила фокус і зосередилася на критичних моментах історії Радянського Союзу.

"Історія не закінчилася після розпаду СРСР, і ми не хочемо залишатися заручниками минулого. Жорстокість авторитаризму повернулася до Росії, але навряд чи це пов'язано з померлим понад сто років тому Леніним. Колишня назва більше не відповідає змісту нашої експозиції, вводить відвідувачів в оману і викликає непорозуміння", — сказав директор музею Калле Калліо.

Після 3 листопада експозицію в музеї Леніна демонтують. У лютому 2025 року на його місці відкриється новий музей східних відносин Nootti. Згідно з пресрелізом, Nootti буде краще відповідати потребам відвідувачів музею, він стане сучасним музеєм політичної історії, присвячений відносинам фінів і росіян, Радянському Союзу і сучасності. Музей розглядатиме спільну історію країн з часів революції в Росії і здобуття Фінляндією незалежності аж до епохи НАТО.

Нагадаємо, від 15 квітня Фінляндія запровадила обмеження на морському кордоні з Росією. Для прогулянкових суден припинено рух Сайменським каналом через Нуйямаа. Також на невизначений термін закриються морські пункти пропуску Хаапасаарі та Сантіо.

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