У Фінляндії заявили, що активно готуються оборонятися від Росії

Фінляндія нарощує сей військовий потенціал та проводить активну співпрацю з партнерами, але не вважає, що її дії є загрозою для будь-якої країни.

Також читайте Агресія має коштувати дорого: президент Фінляндії зробив гучну заяву щодо ударів України вглиб РФ

Про це на церемонії відкриття курсів з оборони країни заявив командувач Сил оборони Фінляндії Янне Яаккола, інформує Yle.

Він зазначив, що Фінляндія дає прозоре послання щодо необхідності посилити свою безпеку.

"Ми турбуємося про безпеку. На цьому не можна економити", - сказав Яаккола.

Крім того, він зазначив, що посилення обороноздатності та співпраця з партнерами не несуть загрози будь-якій країні.

"Ми готуємося захищати нашу країну, як і раніше", - підкреслив Яаккола.

Командувач Сил оборони Фінляндії заявив, що для фінів стало шоком повномасштабне вторгнення Росії до України, яке відбулось в лютому 2022 року.

"Фінів не довелося будити. Ми приєдналися до НАТО у найбільш слушний момент", - додав він.

Яаккола заявив, що у РФ зараз мало, або зовсім нема стримуючих факторів для використання своїх збройних сил. Також він заявив, що не можна виключати того, що війна може розширитись на території Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія систематично глушить сигнал GPS у Фінляндії.

Крім того, ми раніше інформували, що корабель РФ зайшов у територіальні води Фінляндії, екіпаж проігнорував сигнали прикордонників.

Читайте також: